Тренер «Локо» Галактионов — о матче с «Краснодаром»: мы настроены достойно завершить год

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 19:30 мск.

— «Локомотив» проиграл два матча подряд. Какие выводы из этого вы сделали за прошедшую неделю?

— Неприятная ситуация, но главное, что мы успокоили ребят. Они стали шарахаться от тех базовых принципов игры и того направления, куда мы идём. Победы и поражения — это часть процесса. Важно правильно эти моменты определять и исправлять. Впереди — последний матч года, поэтому команда настроена реабилитироваться и достойно завершить эту часть сезона.

— Что это был за эксперимент со сменой позиции Батракова в прошлом туре?

— Мне сложно сказать, кто из экспертов и СМИ говорит, что это был эксперимент. Это абсолютно нормально, он в прошлом сезоне начинал играть за «Локомотив» чуть ниже к своим воротам. Потом мы его перевели, что на тот момент требовало состояние того или иного игрока. Сейчас было принято решение, чтобы все вернулись на свои места. Посмотрим, насколько это удастся реализовать. Никаких экспериментов нет, есть реакция на состояние того или иного футболиста в конкретном матче.

— Батраков лучше в позиции ближе к опорной зоне или на позиции «десятки»?

— Это покажет матч. Понятно, что все его результативные действия были, когда они играл ближе к атаке, но в то же время, когда он из глубины может участвовать в организации атаки, где его первый пас очень важен.

— Почему Морозов в стартовом составе, а не Ньямси?

— Ньямси не очень хорошо себя чувствует. У него есть небольшое повреждение. Он тренировался накануне матча, мы думали о нём, но есть ограничивающий фактор, который не позволил ему быть готовым на 100%. Приняли решение, что его заменит Морозов, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».