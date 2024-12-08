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Экс-тренер сборной России Ромащенко: то, что «Зенит» сейчас не «звенит», — очевидно

Экс-тренер сборной России Ромащенко: то, что «Зенит» сейчас не «звенит», — очевидно
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Бывший тренер национальной команды России Мирослав Ромащенко высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал тольяттинский «Акрон» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

— Когда что-то не в порядке, проблемы устраняются не сразу. А проблемы «Зенита» в игре с «Акроном» — не вчерашнего и даже не позавчерашнего дня. Сделал ли «Зенит» выводы из поражения от «Крыльев»? Всегда после неудачных матчей важна реакция игроков, но в матче с «Акроном» была та же пассивность в обороне, мало остроты и креатива в атаке. То, что «Зенит» сейчас не «звенит», — это очевидно. И зимняя пауза сейчас как нельзя кстати для команды.

— Но «Акрон» надо похвалить?
— Безусловно. Они молодцы, продемонстрировали готовность к этому матчу, что и вылилось в результат. Терпели, искали свои моменты и бились друг за друга.

— Ну и главный герой встречи — Артём Дзюба! Что скажете о его игре в этом матче?
— Дзюба в Петербурге — это всегда что-то особенное. Всем известно, как он умеет играть против бывших команд. И он ещё раз это подтвердил. Мастер — он и в «Акроне» мастер.

— А его гол — это, помимо мастерства, ещё и тотальное попустительство зенитовской обороны?
— Да, Родригао допустил здесь явную ошибку. Но я бы отметил высочайшее мастерство Артёма, которое он проявил при завершении. Мало того что он грамотно «отклеился» от защитника, так ещё и зряче мастерски пробил головой. Это просто учебное пособие, — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

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