Экс-тренер сборной России Ромащенко: то, что «Зенит» сейчас не «звенит», — очевидно

Бывший тренер национальной команды России Мирослав Ромащенко высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал тольяттинский «Акрон» (1:2).

— Когда что-то не в порядке, проблемы устраняются не сразу. А проблемы «Зенита» в игре с «Акроном» — не вчерашнего и даже не позавчерашнего дня. Сделал ли «Зенит» выводы из поражения от «Крыльев»? Всегда после неудачных матчей важна реакция игроков, но в матче с «Акроном» была та же пассивность в обороне, мало остроты и креатива в атаке. То, что «Зенит» сейчас не «звенит», — это очевидно. И зимняя пауза сейчас как нельзя кстати для команды.

— Но «Акрон» надо похвалить?

— Безусловно. Они молодцы, продемонстрировали готовность к этому матчу, что и вылилось в результат. Терпели, искали свои моменты и бились друг за друга.

— Ну и главный герой встречи — Артём Дзюба! Что скажете о его игре в этом матче?

— Дзюба в Петербурге — это всегда что-то особенное. Всем известно, как он умеет играть против бывших команд. И он ещё раз это подтвердил. Мастер — он и в «Акроне» мастер.

— А его гол — это, помимо мастерства, ещё и тотальное попустительство зенитовской обороны?

— Да, Родригао допустил здесь явную ошибку. Но я бы отметил высочайшее мастерство Артёма, которое он проявил при завершении. Мало того что он грамотно «отклеился» от защитника, так ещё и зряче мастерски пробил головой. Это просто учебное пособие, — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».