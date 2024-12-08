«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: Кулушевски удвоил преимущество хозяев

В эти минуты идёт матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 11-й минуте полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деян Кулушевски сместился в центр и сильно пробил низом в ближний угол.
На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 14 матчей. «Челси» заработал 28 очков и расположился второй на строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.
- 8 декабря 2024
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