Защитник «Акрона» Пестряков рассказал о словах Артёма Дзюбы перед матчем с «Зенитом»

Защитник тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался о победе над санкт-петербургским «Зенитом» (2:1) в 18-м туре РПЛ, а также поделился словами одноклубника Артёма Дзюбы в преддверии встречи. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

– Мандража лично у меня не было, потому что самое плохое случилось в Кубке, когда в Петербурге 1:5 проиграли. Мы выходили показать, что умеем и что получается. Это больше «Зенит» переживал, потому что они в верхней части таблицы.

Мы тоже понимаем, что у нас давление из-за преследующей группы, но «Зенит» — лидер, а тем более после домашнего поражения «Крыльям».

– Как перед игрой вас подбадривал Артём Дзюба?

– Дзюба перед игрой сказал команде, что терять нечего и нужно уходить в отпуск с хорошим настроением. Уже после игры главный тренер поблагодарил нас за проделанную в этом году работу и сказал, что гордится нами и ценит каждого из игроков, — приводит слова Пестрякова Metaratings.