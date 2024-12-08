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Защитник «Акрона» Пестряков рассказал о словах Артёма Дзюбы перед матчем с «Зенитом»

Защитник «Акрона» Пестряков рассказал о словах Артёма Дзюбы перед матчем с «Зенитом»
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Защитник тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался о победе над санкт-петербургским «Зенитом» (2:1) в 18-м туре РПЛ, а также поделился словами одноклубника Артёма Дзюбы в преддверии встречи. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

– Мандража лично у меня не было, потому что самое плохое случилось в Кубке, когда в Петербурге 1:5 проиграли. Мы выходили показать, что умеем и что получается. Это больше «Зенит» переживал, потому что они в верхней части таблицы.

Мы тоже понимаем, что у нас давление из-за преследующей группы, но «Зенит» — лидер, а тем более после домашнего поражения «Крыльям».

– Как перед игрой вас подбадривал Артём Дзюба?
– Дзюба перед игрой сказал команде, что терять нечего и нужно уходить в отпуск с хорошим настроением. Уже после игры главный тренер поблагодарил нас за проделанную в этом году работу и сказал, что гордится нами и ценит каждого из игроков, — приводит слова Пестрякова Metaratings.

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