«Ахмат» — «Оренбург»: к перерыву счёт в матче не открыт

В эти минуты наступил перерыв в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра прходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. К перерыву счёт в матче не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме обе команды пытались открыть счёт и создавали моменты, но на табло по прежнему нули.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 17 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.