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«Ахмат» — «Оренбург»: к перерыву счёт в матче не открыт

«Ахмат» — «Оренбург»: к перерыву счёт в матче не открыт
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В эти минуты наступил перерыв в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра прходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. К перерыву счёт в матче не открыт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Жиров – 50'    

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме обе команды пытались открыть счёт и создавали моменты, но на табло по прежнему нули.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 17 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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