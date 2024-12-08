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Тренер «Акрона» Тедеев: всегда есть чуйка, что Дзюба забьёт

Тренер «Акрона» Тедеев: всегда есть чуйка, что Дзюба забьёт
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что помогло его команде добиться успеха в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1), а также объяснил, почему нападающий Артём Дзюба — достояние российского футбола.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

— У вас не было сомнений, выпускать сегодня Дзюбу на поле или нет?
— А что с ним такое?

— Он играл «без спины», как сам объяснил.
— Ну, просто получил повреждение по ходу матча, ему попали в нерв. Такое случается. Но Артём — истинный профессионал, мужчина и — постоянно это говорю — достояние всего нашего футбола.

— У вас была чуйка, что он забьёт гол в ворота «Зенита»?
— Когда Артём выходит на поле, такая чуйка есть всегда. Не важно, с кем играет команда.

— «Акрон» встречался в этом сезоне с «Зенитом» несколько раз, и не всегда были удачные результаты. Выводы извлекали или старались гнуть свою линию?
— После каждой игры, конечно, извлекали. Каждую неделю, когда готовимся к матчу с определённым соперником, мы делаем выводы, которые иногда нам помогают, иногда — нет. В данной ситуации всё было хорошо, подготовились к матчу правильно.

— «Зенит» был слабее, если сравнивать с предыдущими дуэлями?
— Мне так сравнивать сложно. Мы стали сильнее, — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».

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