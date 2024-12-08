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«Атлетик» Бильбао одержал победу над «Вильярреалом» в матче 16-го тура Ла Лиги

«Атлетик» Бильбао одержал победу над «Вильярреалом» в матче 16-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура (Испания). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 16-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Паредес – 15'     2:0 Уильямс – 69'    

На 15-й минуте защитник «Атлетика» Айтор Паредес открыл счёт. На 69-й минуте нападающий Иньяки Уильямс увеличил преимущество хозяев.

После 16 сыгранных матчей «Атлетик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очка. «Вильярреал» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 26 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», у которой 38 очков.

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