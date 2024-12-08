«Ахмат» — «Оренбург»: Жиров открыл счёт на 50-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте защитник «Ахмата» Александр Жиров выиграл воздушную борьбу у Касимова и по дуге метров с 14 перебросил голкипера, отправив мяч в сетку.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 17 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.