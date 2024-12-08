«Краснодар» — «Локомотив»: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев (Санкт-Петербург). На момент выхода новости счёт в матче — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После первого тайма команды не смогли распечатать ворота друг друга.

По результатам 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.