«Наполи» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча 15-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Наполи» и «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 сыгранных матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 28 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», у которой 34 очка.