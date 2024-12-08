«Ахмат» минимально обыграл «Оренбург» в матче 18-го тура РПЛ

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».

В первом тайме команды не смогли отличиться. На 50-й минуте защитник «Ахмата» Александр Жиров открыл счёт в матче.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.