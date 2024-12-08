Валерий Газзаев: Дзюба своим авторитетом помогает «Акрону»

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении тольяттинского «Акрона» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Отметил бы «Акрон», который показывает очень хороший и приятный футбол. Хочу поздравить тренера Заура Тедеева с проделанной работой. По результату и качеству игры его команда оставляет отличное впечатление, особенно с учётом того, что это дебютант РПЛ. У «Акрона» есть свой стиль, и он от него не отходит. В России в принципе очень мало команд со своим характерным стилем.

Если к нему прибавить ещё и мастерство, тогда можно будет претендовать и на более высокие места. Если говорить о Дзюбе, то в команде он недавно, но его авторитет определённо сказывается на коллективе. Тут, в первую очередь, заслуга главного тренера, который наигрывает эту систему. И, конечно, Дзюба своим авторитетом помогает», — приводит слова Газзаева «ВсеПроСпорт.ру».