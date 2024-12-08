«Оренбург» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ

Сегодня, 8 декабря, грозненский «Ахмат» обыграл «Оренбург» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ. Таким образом, «Оренбург» потерпел шестое поражение подряд в чемпионате России. Ранее оренбуржцы проиграли «Акрону» (0:1), «Зениту» (0:1), махачкалинскому «Динамо» (1:2), «Краснодару» (0:4) и казанскому «Рубину» (1:2).

В первом тайме команды не смогли отличиться. На 50-й минуте защитник «Ахмата» Александр Жиров открыл счёт в матче.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.