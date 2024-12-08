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«Оренбург» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ

«Оренбург» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ
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Сегодня, 8 декабря, грозненский «Ахмат» обыграл «Оренбург» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ. Таким образом, «Оренбург» потерпел шестое поражение подряд в чемпионате России. Ранее оренбуржцы проиграли «Акрону» (0:1), «Зениту» (0:1), махачкалинскому «Динамо» (1:2), «Краснодару» (0:4) и казанскому «Рубину» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Жиров – 50'    

В первом тайме команды не смогли отличиться. На 50-й минуте защитник «Ахмата» Александр Жиров открыл счёт в матче.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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