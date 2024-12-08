Тренер ЦСКА Николич оценил победу над «Факелом» в матче 18-го тура РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

— Как оцените этот матч с «Факелом» в сравнении с тем, что был в Москве в октябре?

— Мы правильно подготовились и подошли к этому матчу, и получилась совсем другая игра. В Москве «Факел» много сидел низко и оборонялся. К концу второго тайма в той игре команда осталась в численном преимуществе, и тогда воронежцы совсем ушли назад. А сегодня мы смогли забить, и это важно, когда играешь против команды, для которой самое главное — это дисциплина и борьба.

В матчах с таким соперником важно забить на самом раннем этапе игры, тогда соперник открывает пространство, и становится легче. А если у них получается удерживать результат, то играть очень тяжело. Нам удалось забить гол после красивой разыгрывающей комбинации, и игра пошла по сценарию, где нам удавалось спокойно удерживать мяч.

В это же время в первом тайме соперник терял энергию, много бегая без мяча. Во второй части встречи «Факел» пошёл к нашим воротам, и тогда открылось пространство у них за спиной, которым мы пользовались, но, к сожалению, не забили второй гол. Более-менее спокойно привели игру к победному концу, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.