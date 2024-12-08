«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: Палмер оформил дубль на 84-й минуте

В эти минуты идёт матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. На момент выхода новости счёт в матче 4:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 84-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил дубль, реализовал второй пенальти в матче.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 14 матчей. «Челси» заработал 28 очков и расположился на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.