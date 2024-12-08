«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: Палмер оформил дубль на 84-й минуте
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В эти минуты идёт матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. На момент выхода новости счёт в матче 4:2 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 4
Челси
Лондон
1:0 Соланке – 5' 2:0 Кулушевски – 11' 2:1 Санчо – 17' 2:2 Палмер – 61' 2:3 Фернандес – 73' 2:4 Палмер – 84' 3:4 Мин – 90+6'
На 84-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил дубль, реализовал второй пенальти в матче.
На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 14 матчей. «Челси» заработал 28 очков и расположился на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.
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