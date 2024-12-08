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Краснодар — Локомотив, результат матча 18-го тура РПЛ, счёт 0:0, 8 декабря 2024 года

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и возглавил таблицу РПЛ
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Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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