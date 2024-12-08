«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и возглавил таблицу РПЛ

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков.