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Тоттенхэм Хотспур — Челси, результат матча 8 декабря 2024, счёт 3:4, АПЛ 2024-2025

«Челси» одержал победу в матче с «Тоттенхэмом», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Челси».

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 4
Челси
Лондон
1:0 Соланке – 5'     2:0 Кулушевски – 11'     2:1 Санчо – 17'     2:2 Палмер – 61'     2:3 Фернандес – 73'     2:4 Палмер – 84'     3:4 Мин – 90+6'    

Счёт был открыт уже на пятой минуте, отличился нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке. На 11-й минуте Деян Кулушевски удвоил преимущество своей команды. На 17-й минуте Джейдон Санчо отыграл один мяч. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 61-й минуте Коул Палмер реализовал пенальти и сравнял счёт. На 73-й минуте полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вывел свою команду вперёд. На 84-й минуте Коул Палмер оформил дубль, забив второй пенальти. На 90+6-й минуте Сон Хын Мин отыграл один мяч своей команды.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. «Челси» заработал 31 очко и расположился на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.

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