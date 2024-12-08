«Челси» одержал победу в матче с «Тоттенхэмом», отыгравшись с 0:2

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «Челси».

Счёт был открыт уже на пятой минуте, отличился нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке. На 11-й минуте Деян Кулушевски удвоил преимущество своей команды. На 17-й минуте Джейдон Санчо отыграл один мяч. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 61-й минуте Коул Палмер реализовал пенальти и сравнял счёт. На 73-й минуте полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вывел свою команду вперёд. На 84-й минуте Коул Палмер оформил дубль, забив второй пенальти. На 90+6-й минуте Сон Хын Мин отыграл один мяч своей команды.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. «Челси» заработал 31 очко и расположился на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.