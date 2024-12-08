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Результаты матчей Бундеслиги 8 декабря

Результаты матчей Бундеслиги 8 декабря
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Сегодня, 8 декабря, прошли матчи 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Бундеслиги 8 декабря:

«Вольфсбург» — «Майнц» — 4:3;
«Хоффенхайм» — «Фрайбург» — 1:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 33 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается франкфуртский «Айнтрахт», в активе которого находятся 27 очков. Третье место с 26 очками занимает леверкузенский «Байер». В топ-5 также вошли «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург», набравшие 24 и 21 очко соответственно.

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