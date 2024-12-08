Результаты матчей РПЛ 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты матчей, прошедших 8 декабря:

«Динамо» Москва — «Химки» — 4:1;

«Факел» — ЦСКА — 0:1;

«Ахмат» — «Оренбург» — 1:0;

«Краснодар» — «Локомотив» — 0:0.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).