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Тренер «Динамо» Марцел Личка оценил победу над «Химками» в матче 18-го тура РПЛ

Тренер «Динамо» Марцел Личка оценил победу над «Химками» в матче 18-го тура РПЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Тюкавин – 14'     2:0 Карраскаль – 50'     2:1 Мирзов – 58'     3:1 Тюкавин – 78'     4:1 Грулёв – 90'    

«Меня порадовала победа и то, что команда забила четыре гола. Сами создали интригу, когда счёт стал 2:1. Но я верил, что мы добьёмся победы, и рад, что получилось забить ещё дважды. Первый тайм поделился на две половины: первые 20 минут хорошо играли, создавали моменты, но после забитого мяча совершили несколько потерь и чуть-чуть начали терять уверенность, позволив сопернику заработать несколько стандартов. В перерыве я подчеркнул, что сзади нужно играть в одно-два касания, быстрее разворачивать игру и переводить мяч на половину соперника», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.

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