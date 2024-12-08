Тренер «Динамо» Марцел Личка оценил победу над «Химками» в матче 18-го тура РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1).

«Меня порадовала победа и то, что команда забила четыре гола. Сами создали интригу, когда счёт стал 2:1. Но я верил, что мы добьёмся победы, и рад, что получилось забить ещё дважды. Первый тайм поделился на две половины: первые 20 минут хорошо играли, создавали моменты, но после забитого мяча совершили несколько потерь и чуть-чуть начали терять уверенность, позволив сопернику заработать несколько стандартов. В перерыве я подчеркнул, что сзади нужно играть в одно-два касания, быстрее разворачивать игру и переводить мяч на половину соперника», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.