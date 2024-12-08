Экс-игрок сборной России Тетрадзе: похвала расслабляет футболистов

Бывший защитник национальной команды России Омари Тетрадзе объяснил, почему нельзя хвалить молодых футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

«Я не назову лучшего игрока чемпионата. Есть в «Локомотиве» молодой парень, но не хочу фамилию говорить. Знаете, как только мы начинаем обсуждать, писать про молодых футболистов, то у них сразу спад появляется.

У нас не хватает терпения подождать, чтобы игрок окреп. Раньше времени не надо хвалить, ни к чему хорошему это не приведёт. Похвала расслабляет футболистов. Знаю, что это такое. Когда тебя хвалят, у тебя крадут всё», — приводит слова Тетрадзе Legalbet.

Лучшим бомбардиром чемпионата России после 18 туров является 22-летний нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, забивший 15 мячей.