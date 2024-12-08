Марцел Личка подвёл итоги первой части сезона для «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги первой части сезона для своей команды.

«Можно сказать, закончился первый тайм в этом сезоне. Теперь наступает длинная пауза. Уверен, что во многих вещах мы сделали шаг вперёд. Понятно, что «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив» тоже прогрессируют и набрали много очков. Недоволен тем, что мы из них обыграли только «Локомотив» — это мало. Если хотим бороться за чемпионство, то нужно побеждать эти команды», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.