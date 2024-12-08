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Главный тренер «Динамо» Личка рассказал, какие позиции в команде требуют усиления

Главный тренер «Динамо» Личка рассказал, какие позиции в команде требуют усиления
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие позиции в команде требуют усиления в зимнее трансферное окно.

«Я хотел бы усилить линию защиты, чтобы была такая же конкуренция, как в атаке. Сегодня на скамейке были Нгамалё, Артур и Чавес, которые своим выходом усилили команду. Отмечу также наших молодых игроков, которые сегодня были в запасе: Дима Александров, Витя Окишор и Егор Смелов — мне очень они нравятся. Я бы хотел давать им больше игровой практики», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.

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