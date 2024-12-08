Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: перспектив на чемпионство больше всего у «Спартака», дальше — «Краснодар» и «Зенит»

Созин: перспектив на чемпионство больше всего у «Спартака», дальше — «Краснодар» и «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о зимней паузе Российской Премьер-Лиги.

«В первую очередь в РПЛ надо выделить три команды: «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». Перспектив на чемпионство больше всего у «Спартака», дальше — «Краснодар» и «Зенит».

Команда у Станковича просто великолепна, а атакующее трио Угальде-Барко-Маркиньос — лучше в РПЛ за несколько сезонов. У «Краснодара» надо выделять всю команду и дисциплину Мусаева, плюс, конечно, Кордобу. А «Зенит» — только третий: состав хороший, но батареек уже как будто не хватает. С такими конкурентами вряд ли они продолжат свои победные традиции.

Можно сказать про «Динамо» и «Локомотив» — это такие команды из засады. Что-то подобрать, если лидеры оступятся, могут, но на большее сейчас рассчитывать нельзя», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Экс-игрок сборной России Тетрадзе: похвала расслабляет футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android