Созин: перспектив на чемпионство больше всего у «Спартака», дальше — «Краснодар» и «Зенит»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о зимней паузе Российской Премьер-Лиги.

«В первую очередь в РПЛ надо выделить три команды: «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». Перспектив на чемпионство больше всего у «Спартака», дальше — «Краснодар» и «Зенит».

Команда у Станковича просто великолепна, а атакующее трио Угальде-Барко-Маркиньос — лучше в РПЛ за несколько сезонов. У «Краснодара» надо выделять всю команду и дисциплину Мусаева, плюс, конечно, Кордобу. А «Зенит» — только третий: состав хороший, но батареек уже как будто не хватает. С такими конкурентами вряд ли они продолжат свои победные традиции.

Можно сказать про «Динамо» и «Локомотив» — это такие команды из засады. Что-то подобрать, если лидеры оступятся, могут, но на большее сейчас рассчитывать нельзя», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.