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Игрок «Локомотива» Батраков высказался о ничьей в матче с «Краснодаром»

Игрок «Локомотива» Батраков высказался о ничьей в матче с «Краснодаром»
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал результат матча с «Краснодаром» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Эмоции после матча смешанные. Могли поставить пенальти. Но в целом благодарен команде за самоотдачу до последних минут: мы бились, стелились. Какие-то моменты судья, мне кажется, трактовал не совсем в наше сторону. Но мы давили.

Долгие проверки VAR мешают. Когда пенальти проверяли, я смеялся уже. Но не поставили — и хорошо», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Батраков провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

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