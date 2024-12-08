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Тренер «Оренбурга» Слишкович: уверен, руководство клуба своё дело сделает

Тренер «Оренбурга» Слишкович: уверен, руководство клуба своё дело сделает
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что у его команды есть проблемы, которые он намерен решить вместе с руководством клуба. Сегодня, 8 декабря, «Оренбург» потерпел шестое поражение подряд в Российской Премьер-Лиге, уступив грозненскому «Ахмату» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Жиров – 50'    

— Требуется ли «Оренбургу» серьёзная перестройка во время зимней паузы?
— Если вы находитесь на последнем месте с одной победой, значит, есть какие-то проблемы. Я очень хорошо знаю руководство клуба, мы общаемся каждый день, поэтому они знают, что нужно делать. Уверен, руководство «Оренбурга» своё дело сделает, как мы договорились, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

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