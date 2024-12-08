«Атлетико» Мадрид — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 16-го тура Ла Лиги

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Сегодня, 8 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Альберола Рохас (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Атлетико» Мадрид: Облак, Лангле, Галан, Хименес, Льоренте, Галлахер, Барриос, Де Пауль, Симеоне, Гризманн, Альварес.

«Севилья»: Фернандес, Кармона, Баде, Салас, Гудель, Санчес, Соу, Лукебакио, Агуме, Ромеро, Фернандес.

На данный момент мадридский «Ателтико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Севилья» заработала 19 очков и расположилась на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.