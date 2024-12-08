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Созин: с «Оренбургом» в РПЛ можно попрощаться — такое не отыгрывается

Созин: с «Оренбургом» в РПЛ можно попрощаться — такое не отыгрывается
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре «Оренбурга» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Нынешний сезон — лучший за несколько десятков лет. Лидеры лиги показывают абсолютно европейский уровень футбола. По интриге и плотности таблицы наверху — вообще отлично. А вот внизу, думаю, нам пора попрощаться с «Оренбургом» в РПЛ. Такое не отыгрывается, «Сочи» это уже показал», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 18 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав восемь очков.

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