Эдуард Сперцян прокомментировал ничью в матче «Краснодар» — «Локомотив»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

«Тяжело сказать, чего нам не хватило. Нормально играли, обидно, что не забили. Но при этом мы финишировали на первом месте. Идём отдыхать», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».