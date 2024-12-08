Сперцян — о первом месте «Краснодара» перед паузой в РПЛ: закончили там, где заслужили

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал нахождение клуба на первом месте перед паузой Российской Премьер-Лиги.

— Кажется, что провалили отрезок после матчей сборных.

— Ну почему провалили? Да, беспроигрышная серия прервалась. Может, была усталость или ещё что-то. Но всё нормально, мы закончили там, где заслужили своей работой. Всё равно это очень тяжело. Матчи сборных, перелёты, автобусы…

Будем думать о том, что не сполна воспользовались осечками «Зенита». Но мы — на первом месте! Конечно, должны своё забирать, особенно дома, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и ушёл на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге, находясь на первом месте в турнирной таблице.