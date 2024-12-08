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Игрок «Краснодара» Сперцян: об отпуске перед матчем с «Локомотивом» не думали

Игрок «Краснодара» Сперцян: об отпуске перед матчем с «Локомотивом» не думали
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Об отпуске перед матчем с «Локомотивом» не думали, наоборот: хотели порадовать болельщиков. Каждую игру у нас полный стадион, они гонят вперёд. Хотели отблагодарить победой, хорошим футболом», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

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