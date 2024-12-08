Эдуард Сперцян: у «Краснодара» очень сильная команда, нам всё по силам

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил шансы клуба на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, в чемпионате есть интрига. Футбол меняется, со всеми играть очень тяжело. В прошлом сезоне мы были близки, в этом — уже набрали определённый опыт. Хотим бороться и побеждать. У нас есть цель, мечта. Мы должны следить за собой и делать свою работу. У «Краснодара» очень сильная команда, нам всё по силам», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и ушёл на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге, находясь на первом месте в турнирной таблице.