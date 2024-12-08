Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Краснодара» Мусаев: по матчу с «Локомотивом» ни к кому нет претензий

Главный тренер «Краснодара» Мусаев: по матчу с «Локомотивом» ни к кому нет претензий
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков. Фантастическая поддержка сегодня и на протяжении всего сезона. Гнали вперёд, давали нам сил.

По матчу с «Локомотивом» вообще ни к кому нет никаких претензий. Ребята отдали все силы. Мы видели, что тяжело: конец года, логистика, наши лидеры много играют за сборные и путешествуют по всему миру — это сказывалось. Но никто не сдавался, все хорошо работали. Вы видели, что мы хотели победить и отдали для этого все силы», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Игрок «Краснодара» Сперцян: об отпуске перед матчем с «Локомотивом» не думали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android