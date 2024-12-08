Главный тренер «Краснодара» Мусаев: по матчу с «Локомотивом» ни к кому нет претензий

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

«Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков. Фантастическая поддержка сегодня и на протяжении всего сезона. Гнали вперёд, давали нам сил.

По матчу с «Локомотивом» вообще ни к кому нет никаких претензий. Ребята отдали все силы. Мы видели, что тяжело: конец года, логистика, наши лидеры много играют за сборные и путешествуют по всему миру — это сказывалось. Но никто не сдавался, все хорошо работали. Вы видели, что мы хотели победить и отдали для этого все силы», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.