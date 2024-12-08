Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал своё удаление в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал своё удаление в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по поводу своего удаления в матче с московским «Локомотивом» (0:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Не буду ничего говорить по судейству в матче с «Локомотивом». Меня удалили за эмоции», — передаёт слова Мурада Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

Материалы по теме
Главный тренер «Краснодара» Мусаев: по матчу с «Локомотивом» ни к кому нет претензий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android