Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал своё удаление в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по поводу своего удаления в матче с московским «Локомотивом» (0:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

«Не буду ничего говорить по судейству в матче с «Локомотивом». Меня удалили за эмоции», — передаёт слова Мурада Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».