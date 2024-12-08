Мурад Мусаев высказался о первом месте «Краснодара» перед паузой в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал нахождение своего клуба на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги перед паузой в чемпионате.

«Конечно, закончить первую часть сезона на первом месте — важно. Понимаем, что с «Рубином», «Локомотивом» и «Химками» мы были очень близки к победе, но не смогли её добиться. Поэтому у нас есть небольшое огорчение, но в целом есть и большое удовлетворение от проделанной работы. Мы начинали сезон очень тяжело, нас все уже списали. А мы сейчас уходим первыми. Да, могли набрать на шесть очков больше, но ничего. Сейчас отдохнём, нам нужна эта пауза. Дальше — сборы и новая часть сезона», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и ушёл на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге, находясь на первом месте в турнирной таблице.