Главный тренер «Краснодара» Мусаев объяснил спад команды после матчей сборных

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по поводу спада команды после матчей сборных.

«Спад «Краснодара» после матчей сборных — это усталость. Я не играю, и мне но без аэропорта очень сложно. Я не знаю, как вообще играют Кордоба, Ленини, Кастаньо, Сперцян — им очень тяжело. Я готов работать, отпуск нужен в первую очередь пацанам.

Российские сборники не так загружены. Если бы наши игроки поехали в Волгоград, не было бы проблем. Я больше говорю про тех, кто летает по Европе, Латинской Америке и Африке», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков.