Мурад Мусаев: у «Краснодара» нет целей на трансферном рынке

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, будет ли его клуб подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Целей у «Краснодара» на трансферном рынке нет. Но если один-два трансфера сделаем, будет хорошо. Ведём разговоры и работу по этому поводу. Пока нет речи, удастся ли сохранить нынешний костяк. Но думаю, что все будут с нами», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».