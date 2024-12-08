Главный тренер «Краснодара» Мусаев: никто из иностранцев не жаловался на долгие перелёты

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о логистике чёрно-зелёных. Напомним, с 2022 года международный аэропорт Краснодара не работает до особого распоряжения.

«Никто из иностранцев не жаловался на долгие перелёты. Вы видели, что в конце первой части сезона мы даже не говорили о логистике. Но это видно по тренировкам. Видно, насколько тяжело Джону или Кевину Ленини», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».