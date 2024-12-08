Мурад Мусаев объяснил, почему «Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал продление контракта с нападающим клуба Джоном Кордобой.

«Если бы мы не продлили Кордобу, он бы уже мог разговаривать и подписывать контракт с другими клубами. Это могло бы его отвлекать. Сейчас мы продлили контракт на два года, Джон спокойно работает. Поэтому да, это было важно», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

В текущем сезоне Джон Кордоба провёл за клуб во всех турнирах 18 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.