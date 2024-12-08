Аршавин – о неназначенном пенальти в ворота «Локо»: при желании можно отматывать до утра

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Локомотив» (0:0).

«Я понимаю чувства [Мурада] Мусаева, когда отматывают и находят какой‑то элемент. Думаю, при желании можно отматывать до утра и всегда находить повод для отмены», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На 87‑й минуте защитник «Локомотива» Максим Ненахов сыграл рукой в штрафной площади, после видеопросмотра VAR судья Василий Казарцев не назначил пенальти из‑за нарушения Александра Черникова на Дмитрии Воробьёве. В концовке матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был удалён за эмоциональные споры с судьями.

По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков.