Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарев рассказал, с чем связаны проблемы «Краснодара» в последних матчах перед паузой

Писарев рассказал, с чем связаны проблемы «Краснодара» в последних матчах перед паузой
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер национальной команды России Николай Писарев высказался об игре «Краснодара» в последних матчах перед паузой в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 8 декабря, чёрно-зелёные сыграли вничью с московским «Локомотивом» (0:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

— Есть ощущение, что «Краснодар» просто выдохся к концу года?
— Да, и это связано не только с логистикой, но и с обоймой. Они же играют практически одним составом. Конкуренты располагают большим количеством футболистов, но у них другие проблемы. [Джон] Кордоба в матче с «Локомотивом» выжимал всё из себя, у него пропала резкость. В три паузы на матчи сборных он летал за океан и играл там матчи, они отнимают силы. Вот в конце года их не хватило, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Аршавин — о неназначенном пенальти в ворота «Локо»: при желании можно отматывать до утра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android