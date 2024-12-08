Писарев рассказал, с чем связаны проблемы «Краснодара» в последних матчах перед паузой

Тренер национальной команды России Николай Писарев высказался об игре «Краснодара» в последних матчах перед паузой в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 8 декабря, чёрно-зелёные сыграли вничью с московским «Локомотивом» (0:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

— Есть ощущение, что «Краснодар» просто выдохся к концу года?

— Да, и это связано не только с логистикой, но и с обоймой. Они же играют практически одним составом. Конкуренты располагают большим количеством футболистов, но у них другие проблемы. [Джон] Кордоба в матче с «Локомотивом» выжимал всё из себя, у него пропала резкость. В три паузы на матчи сборных он летал за океан и играл там матчи, они отнимают силы. Вот в конце года их не хватило, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».