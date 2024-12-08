Алексей Батраков: слышал ли про «Манчестер Сити»? Если только в Костроме

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал слухи о том, интересуется ли в его подписании английский «Манчестер Сити».

— Слышал про «Манчестер Сити»?

— Если только в Костроме (смеётся). Я не реагирую никак на это, каждый день что-то пишут. Поначалу, может, что-то читал. Где-то в мечтах, возможно, хотел бы играть там. Я стараюсь, не снижаю к себе требования, пытаюсь прогрессировать на каждой тренировке. Где-то что-то не получается, но это свойственно футболистам и людям, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.