Тикнизян: исходя из того, что «Локомотиву» пророчили летом, мы показали хороший результат

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

«Игра с «Краснодаром» показала, что даже после неудачной серии мы не сдаёмся, боремся, стараемся добывать победу. Даже над таким сложным соперником, как «Краснодар», на его поле в последнем матче. Не сказал бы, что концовку первой части сезона мы смазали.

Исходя из того, что нам пророчили летом, мы показали хороший результат. Но, понятно, можем больше. Будем делать всё на зимних сборах, чтобы стать сильнее», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.