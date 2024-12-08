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Игрок «Локомотива» Тикнизян: я категорично недоволен своей игрой

Игрок «Локомотива» Тикнизян: я категорично недоволен своей игрой
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Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал свою игру после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Я категорично недоволен своей игрой. Хотел бы сейчас быть откровенным, но просто отвечу: нет. Всегда я спрашиваю только с самого себя, однако есть «но». Мне давали достаточно игрового времени. То, какую пользу я приношу команде… У меня есть вопросы к самому себе, я постараюсь наедине с собой их решить.

Много раз был в подобных ситуациях, футбол — это не всегда про удачу. Конечно, в 25 лет уже тяжело выходить из такого. Но я в хороших условиях, у меня всё в порядке. Просто надо подкорректировать кое-какие моменты, и всё наладится. Никогда не буду говорить лозунгов по типу «в новом году мы увидим нового Наира». Просто Наир будет делать всё как всегда, работать. А там — как бог даст», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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