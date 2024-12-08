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Игрок «Локомотива» Тикнизян высказался о плотности в верхней части таблицы РПЛ

Игрок «Локомотива» Тикнизян высказался о плотности в верхней части таблицы РПЛ
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Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о зимней паузе Российской Премьер-Лиге.

«Плотность в таблице действительно очень… плотная (смеётся). Высокая. Для болельщиков, зрителей — это очень захватывающе. Для нас — тоже. Лучше, когда сразу несколько команд претендуют на первое место, чем когда одна уже заранее побеждает. Так что борьба продолжается, и это хорошо», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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