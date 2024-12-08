Ташуев — о победе над «Оренбургом»: заслуга моего помощника, он раздал малоимущим барашка

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

«Если брать итог матча, то мне немного не понравился первый тайм, мы начали играть субтильно. Мы предупреждали, но я знаю по опыту, что подумали: «Сейчас легко сыграем». Это мешало. Во втором тайме выступили более целостно, забили гол. Было давление, нашли ошибку.

В целом не дали сопернику ничего сделать. Правильно сыграли тактически в прессинге. Сегодня главным был результат, мы не думали о красоте футбола, хотя сама игра была бойцовская. Напряжение — высочайшее. Ребята — молодцы, выстояли. Я сказал им, что сегодняшняя победа — это заслуга моего помощника Ахмеда.

Он раздал малоимущим барашка (смеётся). Это не шутка, так было на самом деле. Помолился. Значит, нам помогло это. Говорю о тех вещах, о которых мы иногда думаем. Довольны победой, три очка — самое главное. Футбольный клуб «Ахмат» должен быть выше намного, мы в это верим» — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».