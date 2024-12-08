Николай Писарев: настораживает регресс россиян в «Спартаке»

Тренер национальной команды России Николай Писарев заявил, что его настораживает регресс российских футболистов в «Спартаке».

«Я разделяю восторг по поводу игры «Спартака». Нашли схему и позиции футболистам, здорово физически готовы, но регресс российских игроков настораживает. Кто-то помнит, что в «Спартаке» есть Игнатов, Зобнин, Зиньковский и Хлусевич?

Из россиян сейчас прогрессирует только Умяров и Максименко. Сейчас костяк «Спартака» — это иностранцы. Меня это не очень радует. Хотя то, что команда вернулась в чемпионскую гонку, — это хорошо», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, заработав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Оренбургом».