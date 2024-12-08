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Результаты матчей АПЛ 8 декабря

Результаты матчей АПЛ 8 декабря
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Сегодня, 8 декабря, в 15-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты матчей, прошедших 8 декабря:

«Ипсвич Таун» — «Борнмут» — 1:2;
«Лестер» — «Брайтон» — 2:2;
«Фулхэм» — «Арсенал» — 1:1;
«Тоттенхэм» — «Челси» — 3:4.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 35 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается «Челси», заработавший 31 очко. Третье место с 29 очками занимает «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (5), «Вулверхэмптон» (9) и «Ипсвич Таун» (9).

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