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Баринов — о матче с «Краснодаром»: соперник ничем не удивил. Мы были ближе к победе

Баринов — о матче с «Краснодаром»: соперник ничем не удивил. Мы были ближе к победе
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

— Были готовы, что «Краснодар» так активно начнёт игру?
— Были, конечно. Мы же разбираем соперников, знали, что они будут прессинговать с первых минут.

— Что произошло во втором тайме? Тренер внёс какие-то перестановки?
— В перерыве разобрали пару моментов. Во втором тайме чуть-чуть упростили игру. Было меньше выходов из обороны через пас, больше длинными передачами доставляли мяч вперёд, старались играть за счёт подборов. Контролировали игру, думаю, что «Краснодар» ничем не удивил.

— Не можем не спросить про частые паузы в игре. Это влияло как-то на матч?
— Давайте отталкиваться от того, что уже конец года, многие футболисты играют с болячками.

— Результат закономерен?
— Думаю, что да. Но если брать по моментам, то мы были ближе к победе, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

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