Вратарь «Краснодара» Агкацев высказался о матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0). Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

— Счёт 0:0 — по игре?

— Думаю, нет. «Краснодар» наиграл на гол. По игре мы должны были побеждать.

— Со стороны казалось, что это больше драка, а не футбол. А как изнутри это чувствовалось?

— Была зрелищная встреча, все хотели победить. Обе команды создавали моменты. В концовке была максимальная рубка. Расстроены, что не смогли забить. Ещё гол нам не засчитали и пенальти не поставили. Думаю, что точно «Краснодар» наиграл на гол.

— Что скажешь про отменённый гол и неназначенный пенальти?

— Я подглядывал в монитор, пенальти там был, но нашли какое-то нарушение и свистнули его. А был ли офсайд в эпизоде с незасчитанным голом — я не видел, — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».